上品 raymarレイマー NanaⅡ パンチドキャップトゥダービー 8 ドレス/ビジネス

カラー···ブラック

ジャランスリワヤ 99030 24.5cm UK5.5 Uチップ ブラック 革靴

つま先···ラウンドトゥ

momosakura様専用REGAL 22GRレザーシューズ 25.5 黒

履き口···紐

【ゆうたろー@大量整理中様専用】大塚製靴/OTSUKA+(プラス)/ローファー

素材···本革

新品 YVES SAINT LAURENT rive gauche 40 1/2

羽根···外羽根

BAUDOIN&LANGE 43



クロケット&ジョーンズ 7 D

レイマーのパンチドキャップトゥ、NanaⅡです。

【1回着用程度の美品】santoni ストレートチップ 内羽根 25.0相当

サービスシューズの様なデザインでオンにもオフにも合わせやすいです。

※着用5回程度※Crockett&Jones/Cavendish 3

画像にあるシューツリー付きです。

新品 41 マルジェラ 21aw タビレースアップシューズ 1983

クローゼット整理のため出品します。

商品の情報 商品のサイズ 26cm 商品の状態 やや傷や汚れあり

カラー···ブラックつま先···ラウンドトゥ履き口···紐素材···本革羽根···外羽根レイマーのパンチドキャップトゥ、NanaⅡです。サービスシューズの様なデザインでオンにもオフにも合わせやすいです。画像にあるシューツリー付きです。クローゼット整理のため出品します。

商品の情報 商品のサイズ 26cm 商品の状態 やや傷や汚れあり

【美品】JOHN LOBB ジョンロブ 2005イヤーモデル♯7000 9E◆極美品 SANDERS 8469T 7.5F ディプロマットコレクションハインリッヒ・ディンケラッカー Rio 140周年記念モデルAlden/オールデン チャッカブーツ 13132 シガーAlden / Tassel / 563 / コードバン#8 / 6 1/2D