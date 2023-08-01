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上品 raymarレイマー NanaⅡ パンチドキャップトゥダービー 8 ドレス/ビジネス

商品の説明

カラー···ブラック
ジャランスリワヤ 99030 24.5cm UK5.5 Uチップ ブラック 革靴
つま先···ラウンドトゥ
momosakura様専用REGAL 22GRレザーシューズ 25.5 黒
履き口···紐
【ゆうたろー@大量整理中様専用】大塚製靴/OTSUKA+(プラス)/ローファー
素材···本革
新品　YVES SAINT LAURENT rive gauche 40 1/2
羽根···外羽根
BAUDOIN&LANGE 43

クロケット&ジョーンズ　7 D
レイマーのパンチドキャップトゥ、NanaⅡです。
【1回着用程度の美品】santoni ストレートチップ 内羽根 25.0相当
サービスシューズの様なデザインでオンにもオフにも合わせやすいです。
※着用5回程度※Crockett&Jones/Cavendish 3
画像にあるシューツリー付きです。
新品 41 マルジェラ 21aw タビレースアップシューズ 1983
クローゼット整理のため出品します。

【美品】JOHN LOBB ジョンロブ　2005イヤーモデル♯7000 9E

商品の情報

商品のサイズ26cm
商品の状態やや傷や汚れあり

◆極美品 SANDERS 8469T 7.5F ディプロマットコレクション

ハインリッヒ・ディンケラッカー Rio 140周年記念モデル

Alden/オールデン チャッカブーツ　13132 シガー

Alden / Tassel / 563 / コードバン#8 / 6 1/2D
カラー···ブラックつま先···ラウンドトゥ履き口···紐素材···本革羽根···外羽根レイマーのパンチドキャップトゥ、NanaⅡです。サービスシューズの様なデザインでオンにもオフにも合わせやすいです。画像にあるシューツリー付きです。クローゼット整理のため出品します。

商品の情報

商品のサイズ26cm
商品の状態やや傷や汚れあり

上品 raymarレイマー NanaⅡ パンチドキャップトゥダービー 8 ドレス/ビジネス

50分钟前

上品 raymarレイマー NanaⅡ パンチドキャップトゥダービー 8 ドレス/ビジネス

¥16,666 ¥12,500

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上品 raymarレイマー NanaⅡ パンチドキャップトゥダービー 8 ドレス/ビジネス 上品 raymarレイマー NanaⅡ パンチドキャップトゥダービー 8 ドレス/ビジネス

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極美品/希少品” RAYMAR（レイマー）NANAⅡ 7アイレットパンチド

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【RAYMAR】NanaIII 7ホール パンチドキャップトゥ ホーウィン社製 ハッチグレイン使用 グッドイヤーウェルト 23.5cm~28.0cm レイマー

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RAYMAR】NanaIII 7ホール パンチドキャップトゥ ホーウィン社製 ハッチ

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発売日決定！！ Raymar 7ホール パンチドキャップトゥ 「Nana

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