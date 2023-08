•当ページをご覧頂きまして誠にありがとうございます。メンズ レディース 共に対象で御座います。

え

•写真は実物、スマホで撮影しております!

•フォロー割引あります!(プロフィールに詳細あります)

•こちらは、厳選しました一点物になります。即日発送致します(送料無料)。金曜日夜、もしくは土曜のご購入の際は月曜日に発送する場合がございますのでご了承下さいませ。

#古着屋micchanシャツ

☆size

L

・商品によっては実寸サイズを基に表記サイズとは違うサイズを記載させて頂いております。

・サイズ表記は全てメンズサイズとして記載しております。

#古着ですので、下記の実寸を参考にして下さいませ。

肩幅58

身幅60

袖丈27

着丈80 (*着丈は「背面の首の付け根中央(バックネックポイント)から裾までの長さ」です。リブや襟やフードは含みません。

☆condition

傷や汚れなし。美品です。

☆color

写真1枚目を参考に。

☆material

レーヨン 100%

#当店で扱っている商品は全てUSED品になりますので、多少の使用感、毛玉、匂いなどある場合がございます。

古着にご理解ある方のみ、お買い求め頂くよう、お願い致します。

質問があれば気軽にコメントして下さいね!

#m5444

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

