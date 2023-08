メーカー:Allen Edmonds

モデル:Park Avenue

サイズ:US8 1/2 (最大長さ部分約 3035ミリ)

幅:D (最大幅部分 103ミリ)

製造国:アメリカ合衆国

アレンエドモンズで一番人気ともいえるスタンダードなパークアヴェニューです。

☆送料はこちらが負担します。

☆発送はらくらくメルカリ便、匿名発送です。

☆過去95%は24時間以内に発送してます。

☆内側・外側の手入れ済です。

#265mm相当セール中

まとめ買いで割引き致します。

【サイズ】センチ表記よりもオリジナルのサイズ表記を参考にしてください。

【手入れ】内側はアルコール消毒などをしてます。外側はワックスは使わず、水分をはじめとする栄養分の補給を重視しています。

【梱包】シューツリーは付属致しません。新聞紙あるいはプチプチなどの緩衝材とリサイクルした段ボールに入れて送付します。

【受取希望日時】支払い後、受取希望日時の指定がない場合は、一番早く届く日時を選びます。もし希望がある方は、購入後のメッセージで3つほど都合の良い日時を指定して頂けると助かります。

【発送日時】商品の9割は24時間以内に発送しています。年に数回遠くに離れた高齢の家族を訪れるために事情のため家を空けることがあります。急ぎの方は必ず事前にメッセージで確認して頂けると助かります。

【価格】急ぎではないので大幅な値下げにはお応えできない場合がございます。売れない場合は、少しずつ値段を下げていきます。ご了承よろしくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm 商品の状態 目立った傷や汚れなし

