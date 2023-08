⭐️送料無料、女性人気の匿名配送♪

PORTER ポーター RAYS レイズ リュック バックパック デイパック

匿名配送は出品側にはお名前、ご住所は分かりません。

⭐️即購入オッケーです❗️

【アイテム】

【ブランド】

オフホワイト off white

【購入元】

買取専門店

【サイズ】

縦 44㎝

横 33㎝

幅 16㎝

平置き実寸。

若干の誤差はご了承ください。

着画はお断りいたします。

【付属品】

保存袋

【状態】

新品同様と言ってもいいほど綺麗で

良い状態です

【配送】

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

梱包材はリサイクルの段ボール、紙袋を主に使用しています。

神経質な方はご遠慮ください❕

プロフィールを購入前にお読みください♪

管理番号 0207-28

商品の情報 ブランド オフホワイト 商品の状態 未使用に近い

