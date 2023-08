当店の記念日 NEXT 新品　1piu1uguale3 WRAP 限定モデル HOODED ダウンジャケット

よろしければ他に出品してますのでこちらも併せてご覧下さい^_^

大阪心斎橋店にて購入しました。

一度も着用せずクローゼットに保管してました。

タグ付きです。

LEONタイアップモデルとして定番の

WRAP NECK HOOD をブラッシュアップさせ

直営店限定展開のNEXTモデル。

定価143,000円

基本的なディテールはそのままにし、

中綿にはインビスタ社が開発した

保温性化学繊維である

「THERMOLITE中綿」を使用。

中空繊維が空気を閉じ込めて、

高い断熱効果を発揮してくれます。

ダウンに勝るとも劣らない暖かさに加えて、

抜群の軽さを誇るラップコートは

着膨れや重量感が出過ぎないように

軽量化された細見えコートです。

袖口にはリブを付ける事で風の侵入を防ぎ

防寒性を高めています。

また、水にも強い撥水効果のある素材を

採用することで、急な雨や雪にも対応できます。

フロントには1PIU1UGUALE3オリジナルの

ZIPPER には最高級ビスロンを採用。

随所にまでブランドのこだわりが詰まった仕上がりです。

【ブランド】

1piu1uguale3

ウノ ピゥ ウノ ウグァーレ トレ

【カラー】

ホワイトカモ

【素材】

outer:nylon 100%

lining:polyester 100%

rib:cotton 45% polyester 42% polyurethane 13%

battin:polyester 100%

【表記サイズ】

Ⅵ(XL)

肩幅:48cm

袖丈:71cm

身幅:59cm

着丈:91cm

※平置き採寸

素人採寸のため誤差はご了承下さい。

【発送について】

基本的にスピード発送を心掛けてますので入金確認後から24時間以内に配送センターに出荷致します。

入金確認→24時間以内発送→翌日到着(一部の地域は+1〜2日)

らくらくメルカル便で著名発送で安心

※仕事の都合上即日発送が出来ない場合はコメントにてこちらから日程の方を調整させて頂きます。

【値下げ交渉について】

値下げ交渉歓迎します^_^

遠慮なく申しつけ下さい。

希望金額をコメントにて受け付けてます。

(※大幅な値下げは致しかねますが可能な限りお応えします。)

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ウノピュウノウグァーレトレ 商品の状態 新品、未使用

