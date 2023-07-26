最新作の 未使用　未開封　サーキュレーター衣類乾燥除湿機　KIJDC-L50 WHITE 除湿機

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Panasonic F-YZRX60 衣類乾燥除湿

また、商品に万が一不良があった場合は、評価前にご連絡ください。対応いたします。

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送料がかかる為、大幅なお値下げは対応しかねます。

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コロナ 衣類乾燥除湿器 2020年製品/CD-H1020/タンク4.5L

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Panasonic 衣類乾燥除湿機 ナノイーX搭載 F-YZRX80

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配送は画像の状態で荷札をダンボールに貼り付けてお送り致します。

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土日祝は発送をしておりませんので、予めご了承下さい。03551

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

売り切りたいので、値段交渉可能です。また、商品に万が一不良があった場合は、評価前にご連絡ください。対応いたします。送料がかかる為、大幅なお値下げは対応しかねます。未使用未開封アイリスオーヤマサーキュレーター衣類乾燥除湿機IRISKIJDC-L50 WHITEタイプ...衣類乾燥除湿機タンク容量...2L～3L未満除湿能力 5.0L/日スピード部屋干し。 【1台で3役】 1、衣類乾燥機 パワフル送風×強力除湿のWパワーでスピード乾燥。 2、除湿機 年中使えるデシカント式。 3、サーキュレーター パワフル送風で素早く換気。 空気の循環や、冷房・暖房の効率アップに、年中使えます。配送は画像の状態で荷札をダンボールに貼り付けてお送り致します。今からの梅雨時期にあると大変便利です。ご検討よろしくお願いします。#衣類乾燥除湿器#KIJDCL50#乾燥機土日祝は発送をしておりませんので、予めご了承下さい。03551

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除湿機 大容量 12L/日【木造24畳/鉄筋48畳】衣類乾燥除湿機 除湿器 強力未使用 未開封 サーキュレーター衣類乾燥除湿機 KIJDC-L50 WHITE