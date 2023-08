【GINGER掲載商品】 ニンテンドーSwitch あつまれどうぶつの森セット 携帯用ゲーム本体

購入日:2021年1月19日

完品です。

※初期化済みのため、ゲームソフトは含まれません。※

有機ELに買い換えのため出品です。

大人のみ使用・使用頻度低・基本テレビモードでしたので状態はかなり良いかと思います。

累計プレイ時間は20-30時間程度かと思います。

本体は全体的に目立った傷はありません。

ドックに少し黒い汚れが付いております。

JoyConグリップとACアダプタのみ、

有機ELモデルに入っていた新品をおつけします。

※他の付属品はあつもりセットのものです。

早いもの勝ちでお願いします!

発送処理はなるはやでさせていただきます。

商品の情報 ブランド ニンテンドースイッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

