★値下げしました★

■商品紹介

TVアニメ『チェンソーマン』とのコラボレーションアイテムです♪

作中に登場するキャラクターのイメージを取り入れたマリンキャップ、バケットハット、キャップの3アイテムの中から今回はキャップを販売しています╰(*´︶`*)╯♡

作品の世界観やキャラクター性を表現しつつ、ファッションアイテムとして昇華したファン必見の仕上がりです!

■ブランド名 チェンソーマン×CA4LA

■アイテム コラボキャップ CAP

■商品カラー ブラック

■素材

本体 ポリエステル 100%

裏地 綿 100%

つば裏 ポリエステル 100%

■サイズ

高さ 11.5cm

つば 約8cm

頭周り 58cm

アジャスター付き

(注意事項)

サイズ調節スベリ仕様(サイズを小さくする際は、調節テープをまっすぐ引き出してください。逆向きに引っ張るとスベリを破損する可能性がございます

※平置き採寸のため実際のサイズと若干異なる場合がありますので予めご了承下さい。

■状態 新品未使用タグ付き

■ポイント

対象商品はかわいらしい姿をしたポチタをイメージしたデザインのキャップ。チェンソーに見立てたブリム周りのジッパー装飾、ポチタの尻尾をイメージしたサイズ調節用のコードなど、シンプルなキャップに特徴あるディテールを落とし込んだ、幅広いコーディネートに取り入れやすいアイテムです。

大人気商品でありながら販売者が少なく非常に入手困難なアイテムとなりますので売り切れ次第終了となります♪

■本ページ以外にも数多く品揃えしておりますのでご興味ある方は下記のURLから当ショップをご確認下さいね♪





商品の情報 ブランド カシラ 商品の状態 新品、未使用

