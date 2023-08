★お値引きについて

★DOLCE&GABBANA★新品タグ付★アンサンブル★ジャケットカーデ

ご希望額をコメント欄にてお伝え下さいませ。携帯から離れている時も多く、出来るだけ短いやり取りを心掛けております。

------------------------------------

ご覧頂きまして誠にありがとうございます!

美品★エンフォルド リネン100% サイドスリット ベージュ アンサンブルの出品です✨

美品★エンフォルド リネン100% サイドスリット ベージュ アンサンブル

[ブランド]

★DOLCE&GABBANA★新品タグ付★アンサンブル★ジャケットカーデ

ENFOLD エンフォルド

[アイテムポイント]

リネン100%、サイドスリット、ロングスリーブ(カーディガン)、ノースリーブ(トップス)花柄、マキシ丈、美シルエット、上品、美品

ベージュのマキシ丈カーディガンとノースリーブトップスがセットになっており、上品で大人っぽい雰囲気が魅力的です✨

美品★エンフォルド リネン100% サイドスリット ベージュ アンサンブル

両アイテムともに、サイドスリットが入っており、動きやすく涼しい着心地が特徴。リネン素材なので、夏の暑い日でも快適にお召しいただけます。

オフィスワークやお出かけにもぴったりな、おしゃれなセットです。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

他にもカジュアルウェアやバッグなど沢山出品中です✨

→ #doblete_casual

美品★エンフォルド リネン100% サイドスリット ベージュ アンサンブル



★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

<目安サイズ感>

■アウター

裄丈 : 約 84 cm

身幅 : 約 61 cm

美品★エンフォルド リネン100% サイドスリット ベージュ アンサンブル

着丈 : 約 89 cm

■インナートップス

身幅 : 約 41 cm

着丈 : 約 60 cm

※表記サイズ:ともに38

美品★エンフォルド リネン100% サイドスリット ベージュ アンサンブル

素材:10枚目の画像参照

カラー:ベージュ

状態:目立つキズや汚れも見当たらず、綺麗なコンディションですので、これからもたくさんお使い頂けるコンディションだと思います。折りたたみジワについては予めご容赦くださいませ。

アンサンブル以外の物はディスプレイ用の為、付属致しません。

美品★エンフォルド リネン100% サイドスリット ベージュ アンサンブル

商品発送時は小さく畳んだ状態でのお届けとなります。

よろしくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エンフォルド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

