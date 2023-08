【国産】 GALSシリーズ 鬼滅の刃 竈門禰豆子 完成品フィギュア[メガハウス] その他

エクセレントモデル LIMITED クイーンズブレイド EX 古代の王女メナス -メガホビEXPO限定復刻版- 1/8 完成品フィギュア(メガトレショップ限定)

GW限定BAPE × NEIGHBORHOOD 100%&400%



コトブキヤ メガミデバイス 朱羅 弓兵 2/1 フィギュア

#MegaHouse

ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル 絢瀬絵里 1/7 完成品フィギュア

#クイーンズブレイド『クイーンズブレイド』シリーズ

ベアブリック アレキサンダージラルド 200% 超合金 alexandre

#メナス

fate ルーラー ジャンヌダルク フィギュア

#エクセレントモデルLIMITEDクイーンズブレイドEX古代の王女メナス_メガホビEXPO限定復刻版_1_8完成品フィギュア(メガトレショップ限定)

BOUNTY HUNTER グレートワン赤白セット



バウンティハンター スカルくんスカルコちゃんフィギュア

国内正規品 新品未開封(暗所保管)

カードキャプターさくら 木之本桜 Hello Brand New World …



④スケールフィギュア カスタムドールヘッド 1/6

テレビアニメ「鬼滅の刃」より『竈門禰豆子』がGALSシリーズに登場です!

ナイトメアビフォアクリスマス サンタジャック コレクションドール

凛々しく立ち向かう様をイメージして造形。

藤原ヒロシベイブキューブメディコムトイSENSE BABEKUB

おなじみの衣装のディテールも細やかに作り込み、特徴的な髪を複雑な動きで作り上げました。

ゴッドイーター アリサ・イリーニチナ・アミエーラ Ver.G…

勇ましくも優しい表情を丁寧に再現しています。

71-2★1/18★フィギュア★1/64より大★ミニカーに★ミニチュアイメージ

【セット内容】 ・彩色済み完成品フィギュア…1 ・専用台座…1 【商品素材】 PVC、ABS 【対象年齢】 15才以上 【商品サイズ】 全高約185mm 【作品名】 鬼滅の刃 【発売元】 株式会社メガハウス

とさ犬太 デハラユキノリ フィギュア ソフビ グレー 限定



坂本龍馬 KOGETSU/M-ARTS SAMAMOTO RYOMA KS029

未開封品の為、初期不良はメーカーに対応お願い致します。

デハラユキノリ 元吉なぶら キラキラゴールド デラべっぴん

すり替え防止の為、返品は受け付けておりません。

ri-7★1/18★フィギュア★リアルフィギュア★1/64より大★ミニカーに

フィギュア種類···コレクションフィギュア

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

エクセレントモデル LIMITED クイーンズブレイド EX 古代の王女メナス -メガホビEXPO限定復刻版- 1/8 完成品フィギュア(メガトレショップ限定)#MegaHouse#クイーンズブレイド『クイーンズブレイド』シリーズ#メナス#エクセレントモデルLIMITEDクイーンズブレイドEX古代の王女メナス_メガホビEXPO限定復刻版_1_8完成品フィギュア(メガトレショップ限定)国内正規品 新品未開封(暗所保管)テレビアニメ「鬼滅の刃」より『竈門禰豆子』がGALSシリーズに登場です! 凛々しく立ち向かう様をイメージして造形。 おなじみの衣装のディテールも細やかに作り込み、特徴的な髪を複雑な動きで作り上げました。 勇ましくも優しい表情を丁寧に再現しています。【セット内容】 ・彩色済み完成品フィギュア…1 ・専用台座…1 【商品素材】 PVC、ABS 【対象年齢】 15才以上 【商品サイズ】 全高約185mm 【作品名】 鬼滅の刃 【発売元】 株式会社メガハウス 未開封品の為、初期不良はメーカーに対応お願い致します。すり替え防止の為、返品は受け付けておりません。フィギュア種類···コレクションフィギュア

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

未開封品 j-doll / Andrassy ave.(アンドラーシ)ミディブライス アップルジャムリシャス TAKARATOMYビルとテッドの大冒険/ ルーファス 8インチ アクションドールセットBarbie Model COLLECTION バービー人形 5体 洋服セット