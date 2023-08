新品タグ付✨マディソンブルー ロングワンピース ノースリーブ 刺繍 MADISON BLUE ドレス

■定価:80,300円

■商品

新品タグ付き未使用品、マディソンブルーの

イエローカラーが美しいロングワンピースです。

胸元下辺りにマディソンブルーのロゴ刺繍が

施された上質で形の綺麗なワンピースです。

綺麗めなのでパーティーなどにもご着用頂けます。

コットン素材なので涼しげで

これからの春夏の季節にぴったりです✨

■サイズ:01(Sサイズ)

着丈 約104.5cm

身幅 約42cm

ウエスト 約80cm

肩幅 約37cm

※素人採寸のため多少の誤差ご了承ください。

■カラー:イエロー、黄色

■素材

表地:綿98%、ポリウレタン2%

袋地:綿100%

■状態

新品タグ付き未使用品です✨

※写真でも状態のご確認をお願い致します。

【注意事項】

・光の加減により実際の色味と

写真の色味に多少の誤差がある場合がございます。

・発送時にシワや折り目がつく場合がありますので

ご了承お願い致します。

※撮影時の小物(靴やお花)はついてきませんので

ご注意下さいませ。

即購入可能です!

1~2日で梱包して発送致します。

ご質問等あれば気軽にコメント下さい!

あくまでも一度人の手に渡った商品であることを

ご了承の上、ご購入お願い致します。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド マディソンブルー 商品の状態 新品、未使用

