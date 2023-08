JOHN LOBB

ランバン LANVIN スニーカー スウェード グレー

SPRINT

CONVERSE ADDICT×GOD SELECTION XXX 26.0㎝

スエード

NIKE AIR JORDAN 4 RETRO SE GS CRAFT 25cm

レザースニーカー

ナイキエアフォース1 50周年記念(限定)



バレンシアガ トラックトレーナースニーカー 40 黒 26.5

<サイズ表記>

ニューバランス9060 WOR

7 (JP25.5)

gtcut2 26.5



NIKE エアベーキン 97年製 希少 デッドストック ヴィンテージ

<実寸>

【新品未使用】パリ・サンジェルマン × ナイキ エアジョーダン5 ロー

アウトソール 全長29

BAPESTA Studios LA ダンク ベイプスター フラグメント

最大幅10

スニーカー Eytys 白

㎝

NIKE DAYBREAK UNDERCOVER 28cm



asics GEL-LYTE III OG

※多少の誤差はご了承下さいませ。

New Balance × Bodega U574LGD1 ブルー 26.5



Nike Air Jordan 1 Retro High OG Bred2013

<付属品>

ナイキ エアフォース1 ロー シュプリーム 27.0cm

箱、インソール、保存袋、替紐

NEW BALANCE M2002RXD GTX BLACK US10 ワイズD



ルイヴィトン LV トレイナー ラインスニーカー テンポラリー・レジデンシー

<コンディション>

新品未使用 NIKE エアヴェイパーマックス EVO 28cm

試し履き程度

【美品】NIKE ナイキ エア ズーム G.T. カット2 26.0

汚れが僅かにございます。

NIKE ナイキ 1984年 KOREA製 スニーカー US10美品 レア品

他特筆すべきダメージはございません。

THE 10 NIKE AIR MAX 90 26CM



ナイキ ゴルフシューズ インフィニティ 28.5cm

<備考>

Nike Air Jordan1 オブシディアン Obsidian UNC

出品商品はリユースアイテムがメインとなっており、細心の注意を払い検品しておりますが多少の汚れや傷などがある場合がございます。

STUSSY CONVERSE CHUCK 70 HI



NIKE DUNK LOW 節分ダンク27cm 新品 本物ナイキsetsubun

あくまで一度人の手に渡った中古品ですので、完品をお求めの方は購入をご遠慮願います。

VANS Authentic Pig Suede



【新品 即日匿名配送】スタンスミスW 27cm テベマググ コラボ adidas

発送前に最終検品を行なっております。素人検品の為小さな傷や汚れの見落としがある場合がございますがご了承ください。

ナイキ ズームスーパーフライエリート2 27.5 Nike



アディダス トップテン2000!!

他、取引に関する詳細は自己紹介欄をご一読いただけると幸いです。

NIKE AIR ZOOM G.T CUT 26.5cm



adidas スーパースター 80s ヴィンテージ デラックス

埼玉県公安委員会

NIKE AIRMAX95 OG イエローグラデーション

古物商許可証

エア ジョーダン 1 LOW ウィメンズシューズ

第431250050321号

ADIDAS SKATEBOARDING SAMBA ADV



エアジョーダン4 スパイズ JORDAN SPIZIKE 値下げ

古物営業法に基づき出品しております。

NIKE AIR JORDAN 11 CONCORD US9.5

こちらでは業者向け古物オークションで購入した正規品を取り扱っております。

国内未発売モデル AIR HUARACHE 28.5cm



カンペール 20年前にロンドンで購入 サイズ43 27cm程

その他の出品物はこちら♪

NIKE PG5 EP ポールジョージ バッシュ 28cm

#にこにこ古着

NIKE LEBRON VII ナイキ レブロン7 メディアデー

#にこにこ古着メンズ

【新品】 adidas SUPERSTAR スニーカー 28.0cm

#にこにこ古着メンズシューズ

YEEZY BOOST 380 GY2649 新品未使用



AIR JORDAN 1 エアジョーダン1 シカゴ スパイダーマン 29cm

ローファー

asics PROTOBLAST SHADED SPRUCE/AQUATIC

レザーシューズ

送料込み!アディダス マリメッコ スタンスミス スーパースター 2足セット 新品

革靴

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド ジョンロブ 商品の状態 未使用に近い

JOHN LOBBSPRINTスエードレザースニーカー<サイズ表記>7 (JP25.5)<実寸>アウトソール 全長29最大幅10㎝※多少の誤差はご了承下さいませ。<付属品>箱、インソール、保存袋、替紐<コンディション>試し履き程度汚れが僅かにございます。他特筆すべきダメージはございません。<備考>出品商品はリユースアイテムがメインとなっており、細心の注意を払い検品しておりますが多少の汚れや傷などがある場合がございます。あくまで一度人の手に渡った中古品ですので、完品をお求めの方は購入をご遠慮願います。発送前に最終検品を行なっております。素人検品の為小さな傷や汚れの見落としがある場合がございますがご了承ください。他、取引に関する詳細は自己紹介欄をご一読いただけると幸いです。埼玉県公安委員会古物商許可証第431250050321号古物営業法に基づき出品しております。こちらでは業者向け古物オークションで購入した正規品を取り扱っております。その他の出品物はこちら♪#にこにこ古着 #にこにこ古着メンズ#にこにこ古着メンズシューズローファーレザーシューズ革靴

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド ジョンロブ 商品の状態 未使用に近い

newbalance M991 ANINIKE ダンクローレトロ パンダダンクNike Dunk Low Retro 27cm ナイキ ダンク ローm991bsg ニューバランス BEAMS別注 27.5new balance 2002rda レインクラウド 限定価格【Mas様専用】【新品未使用】NIKE エアフォース1 LV8 青 白ジョーダン1 シカゴ ロストファウンド 27.5cm aj1VISVIM レザーモカシンスニーカー シューズ ビズビム/ヴィズヴィムナイキ ダンク NL undefeated 27cmAURALEE × New Balance XC-72 27.5㎝ オーラリー