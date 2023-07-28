2022年秋冬新作 コトニエ　リアルムートン　フライトジャケット ジャンパー/ブルゾン

素材···本革

MACHATT ボリュームスリーブブルゾン らくらくメルカリ便発送

身幅49㎝

★ サルヴァトーレフェラガモ 【美品】ブルゾン ジップアップ キャメル

着丈60㎝

MILK シースルーリボンブルゾン

2回のみ着用

商品の情報 商品のサイズ M ブランド コントワーデコトニエ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

素材···本革身幅49㎝着丈60㎝2回のみ着用

商品の情報 商品のサイズ M ブランド コントワーデコトニエ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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