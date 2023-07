高質で安価 ベイビーザスターズシャインブライト　KERAコラボ　ワンピース　アリス ひざ丈ワンピース

18年くらい前のベイビーザスターズシャインブライト×KERAコラボワンピースです。

かなり古いデザインで出回りも見たことがなくレアなワンピースかと思います。

購入者様の方で襟、カチューシャを綺麗にして頂ければ幸いです。

思い入れの沢山詰まったワンピースのセットです。

袖とエプロンは取り外し可能なので、オールシーズン着用できます(^^)

長年、自宅保管しておりましたのでご理解頂ける方のみ。

何か質問あればコメントください。

お値下げ相談可◯

#ベイビーザスターズシャインブライト

#アンジェリックプリティ

#AngelicPretty

#ロリィタ

#甘ロリ

#ワンピース

#アリス

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ベイビーザスターズシャインブライト 商品の状態 傷や汚れあり

