新作モデル ロラパルーザツアー 1997年　ツアーTシャツ　ヴィンテージ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

ボディの色はくすんだグリーン系。

【お宝】USA製ヴィンテージ 101匹わんちゃん ビッグTシャツ 80s 90s

フロント、バックともプリントあり。

Human Made × Girl's Don't Cry Tシャツ



HUMAN MADE⭕️新品⭕️

コーチェラやボナルーと並んで アメリカの3大野外ロック・フェスと言われるロラパルーザ。97年は当時の流行を反映しORBITALやTRICKYなどテクノ、トリップホップ勢も出演し、kornやtoolなどのオルタナティブ勢と並んで素晴らしいラインナップでした。

【yohji yamamoto】Y-3 アディダス コラボ Tシャツ L 黒

アートワークも90年代そのもので、今見ると新鮮な気がします。

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90s nike デニスロッドマン Tシャツ ヴィンテージ シカゴブルズ

状態は使用感はありますが、20年以上前の古着としてご理解頂けたらと思います。

Nike マイケル・ジョーダン ウィザーズ #23 Tシャツ



名作美品 Supreme Logo Tee ancient 刺繍 窪塚洋介



80s 7SECONDS BAND Tee hardcore バンドTシャツ

サイズはメンズLサイズ。

22SS WTAPS CROSS SS COTTON

詳細は下記になります。

Undercover Tシャツ Flower another dimention



バレンシアガ 確認用

コピーライトあり。

【即完モデル‼︎】ブラックアイパッチ◎メタリックロゴ Tシャツ B287



元ネタ ブルース ウェーバー AGENTS ヘレナ • クリステンセン Tシャツ

採寸は平置き素人計測です。

supreme シュプリームTシャツ ボックスロゴ

◎着丈 73

WASHED HEAVY WEIGHT CREW NECK T-SHIRT

◎身幅 52

メゾンマルジェラtシャツ

◎肩幅 46

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ボディの色はくすんだグリーン系。フロント、バックともプリントあり。コーチェラやボナルーと並んで アメリカの3大野外ロック・フェスと言われるロラパルーザ。97年は当時の流行を反映しORBITALやTRICKYなどテクノ、トリップホップ勢も出演し、kornやtoolなどのオルタナティブ勢と並んで素晴らしいラインナップでした。アートワークも90年代そのもので、今見ると新鮮な気がします。状態は使用感はありますが、20年以上前の古着としてご理解頂けたらと思います。サイズはメンズLサイズ。詳細は下記になります。コピーライトあり。採寸は平置き素人計測です。◎着丈 73◎身幅 52◎肩幅 46

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Supreme / Hardies Dog Tee "Purple"JW ANDERSON 23SS tシャツ 新品タグ付90s ムービーT 映画T スターウォーズ starwars Tシャツ 90年代Red hot chili peppers レッチリ バンドTシャツ