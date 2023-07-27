新作モデル ロラパルーザツアー 1997年　ツアーTシャツ　ヴィンテージ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

ボディの色はくすんだグリーン系。
【お宝】USA製ヴィンテージ 101匹わんちゃん ビッグTシャツ 80s 90s
フロント、バックともプリントあり。
Human Made × Girl's Don't Cry Tシャツ
HUMAN MADE⭕️新品⭕️
コーチェラやボナルーと並んで アメリカの3大野外ロック・フェスと言われるロラパルーザ。97年は当時の流行を反映しORBITALやTRICKYなどテクノ、トリップホップ勢も出演し、kornやtoolなどのオルタナティブ勢と並んで素晴らしいラインナップでした。
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アートワークも90年代そのもので、今見ると新鮮な気がします。
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90s nike デニスロッドマン Tシャツ ヴィンテージ シカゴブルズ
状態は使用感はありますが、20年以上前の古着としてご理解頂けたらと思います。
Nike マイケル・ジョーダン ウィザーズ #23 Tシャツ
名作美品 Supreme Logo Tee ancient 刺繍 窪塚洋介
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サイズはメンズLサイズ。
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詳細は下記になります。
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コピーライトあり。
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元ネタ ブルース ウェーバー AGENTS ヘレナ • クリステンセン Tシャツ
採寸は平置き素人計測です。
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◎着丈 73
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◎身幅 52
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◎肩幅 46
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JW ANDERSON 23SS tシャツ 新品タグ付
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Red hot chili peppers レッチリ バンドTシャツ
ボディの色はくすんだグリーン系。フロント、バックともプリントあり。コーチェラやボナルーと並んで アメリカの3大野外ロック・フェスと言われるロラパルーザ。97年は当時の流行を反映しORBITALやTRICKYなどテクノ、トリップホップ勢も出演し、kornやtoolなどのオルタナティブ勢と並んで素晴らしいラインナップでした。アートワークも90年代そのもので、今見ると新鮮な気がします。状態は使用感はありますが、20年以上前の古着としてご理解頂けたらと思います。サイズはメンズLサイズ。詳細は下記になります。コピーライトあり。採寸は平置き素人計測です。◎着丈 73◎身幅 52◎肩幅 46