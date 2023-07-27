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新作モデル ロラパルーザツアー 1997年　ツアーTシャツ　ヴィンテージ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

商品の説明

ボディの色はくすんだグリーン系。
【お宝】USA製ヴィンテージ 101匹わんちゃん ビッグTシャツ 80s 90s
フロント、バックともプリントあり。
Human Made × Girl's Don't Cry Tシャツ

HUMAN MADE⭕️新品⭕️
コーチェラやボナルーと並んで アメリカの3大野外ロック・フェスと言われるロラパルーザ。97年は当時の流行を反映しORBITALやTRICKYなどテクノ、トリップホップ勢も出演し、kornやtoolなどのオルタナティブ勢と並んで素晴らしいラインナップでした。
【yohji yamamoto】Y-3 アディダス　コラボ　　Tシャツ L　黒
アートワークも90年代そのもので、今見ると新鮮な気がします。
APHRODITE GANG 舐達麻 舐達磨　ENJOY WEED Ｌ

90s nike デニスロッドマン　Tシャツ ヴィンテージ シカゴブルズ
状態は使用感はありますが、20年以上前の古着としてご理解頂けたらと思います。
Nike マイケル・ジョーダン　ウィザーズ　#23 Tシャツ

名作美品 Supreme Logo Tee ancient 刺繍 窪塚洋介

80s 7SECONDS BAND Tee hardcore バンドTシャツ
サイズはメンズLサイズ。
22SS WTAPS CROSS SS COTTON
詳細は下記になります。
Undercover Tシャツ Flower another dimention

バレンシアガ　確認用
コピーライトあり。
【即完モデル‼︎】ブラックアイパッチ◎メタリックロゴ Tシャツ B287

元ネタ　ブルース　ウェーバー　AGENTS ヘレナ • クリステンセン　Tシャツ
採寸は平置き素人計測です。
supreme シュプリームTシャツ　ボックスロゴ
◎着丈 73
WASHED HEAVY WEIGHT CREW NECK T-SHIRT
◎身幅 52
メゾンマルジェラtシャツ
◎肩幅 46

Supreme / Hardies Dog Tee "Purple"

商品の情報

商品のサイズL
商品の状態目立った傷や汚れなし

JW ANDERSON 23SS tシャツ 新品タグ付

90s ムービーT 映画T スターウォーズ　starwars Tシャツ　90年代

Red hot chili peppers レッチリ バンドTシャツ
ボディの色はくすんだグリーン系。フロント、バックともプリントあり。コーチェラやボナルーと並んで アメリカの3大野外ロック・フェスと言われるロラパルーザ。97年は当時の流行を反映しORBITALやTRICKYなどテクノ、トリップホップ勢も出演し、kornやtoolなどのオルタナティブ勢と並んで素晴らしいラインナップでした。アートワークも90年代そのもので、今見ると新鮮な気がします。状態は使用感はありますが、20年以上前の古着としてご理解頂けたらと思います。サイズはメンズLサイズ。詳細は下記になります。コピーライトあり。採寸は平置き素人計測です。◎着丈 73◎身幅 52◎肩幅 46

商品の情報

商品のサイズL
商品の状態目立った傷や汚れなし

新作モデル ロラパルーザツアー 1997年　ツアーTシャツ　ヴィンテージ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

33分钟前

新作モデル ロラパルーザツアー 1997年　ツアーTシャツ　ヴィンテージ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

¥13,999 ¥11,899

(税込) 送料込み
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新作モデル ロラパルーザツアー 1997年　ツアーTシャツ　ヴィンテージ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし) 新作モデル ロラパルーザツアー 1997年　ツアーTシャツ　ヴィンテージ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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