色…ネイビー(黒に近い紺)

サイズ…36

ウエスト…約33cm(後ろゴム仕様)

ヒップ…約46cm

太もも…約24cm

裾幅…約16cm

股下…約69cm

素人採寸のため、多少の誤差はお許しください

素材…ポリエステル63%

レーヨン35%

ポリウレタン2%

軽くストレッチあります

EVERYDAY I LIKE

履く機会がないため、お譲りします

真夏以外履けます

新品、未使用品

ペット、タバコなし

自宅保管であること、ご了承ください

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ドゥーズィエムクラス 商品の状態 新品、未使用

