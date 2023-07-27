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最終値下げ コーチ　クレア　クロスボディ　チェーンショルダーバッグ ショルダーバッグ

商品の説明

コーチ　クレア　クロスボディ　チェーンショルダーバッグ
新品未使用　ケイトスペード/ショルダーバッグ/ピンク/PXRUB067/

未使用品 COACH コーチ ✨ ショルダーバッグ レザー リニア キルティング
【サイズ】
CAMPER ツートンカラーバッグ

コーチ　シークイン　スパンコールバッグ
高さ　約16cm
コーチ　COACH ショルダーバッグ　2way シグネチャー　PVC 三日月
横幅　約22cm
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マチ　約6cm
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バンド　約55cm
シャネル マトラッセ チェーン ショルダーバッグ
重量　約477g
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個人測りなので多少の誤差があるかと思います。
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若干の傷や汚れがある場合がありますがご了承下さい。

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商品の情報

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コーチ　クレア　クロスボディ　チェーンショルダーバッグ【サイズ】高さ　約16cm横幅　約22cmマチ　約6cmバンド　約55cm重量　約477g個人測りなので多少の誤差があるかと思います。チェーンは、一重、または二重としてもお使いいただけます。若干の傷や汚れがある場合がありますがご了承下さい。

商品の情報

ブランドコーチ
商品の状態やや傷や汚れあり

最終値下げ コーチ　クレア　クロスボディ　チェーンショルダーバッグ ショルダーバッグ

5分钟前

最終値下げ コーチ　クレア　クロスボディ　チェーンショルダーバッグ ショルダーバッグ

¥19,500 ¥14,625

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9edd1af8f867f

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コメント (11)

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