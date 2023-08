【商品説明】

復刻USA製J.CREW別注M1400BKK新品30cm黒オレンジ限定スウェード

商品名:LOUIS VUITTON スニーカー

新品未使用27cm チャックテイラー ct70 ラッシュブルー

もう手に入らないモデルになります。

【新品】サロモン XA PRO 3D v8 GORE-TEX 26.5cm

エナメルっぽい感じでとても履きやすいです。

Nike Air Flight Huarache Lakers Away

探していた方は是非!!

VANS x SANKUANZ Style 36 Year Of The Dog



Nike LeBron2 22年復刻 28cm



ナイキ エアマックス95 ブラウン 26.5cm

サイズ:ブランド表記

【新品】タグ付 NewBalance ニューバランス ML574 国内正規品

7.5 日本サイズ26〜26.5cm

New Balance MC2002RK TRIPLE BLACK

付属品:スニーカー、箱、変え紐【黒色】、袋2つ

Travis × AJ1 Retro High OG "Dark Mocha"

購入店: 京都タカシマ屋

NIKE × sacai LD waffle



Nike Air Jordan 6 Low Golf Infrared

★目立つ傷・汚れ・破れ・ほつれなし

未使用ニューバランス M1500 ネイビー(9.5)27.5イングランド

※かなり綺麗な方です

NIKE エアジョーダン6 UNC 28.5cm

★使用回数/ 5,6回のみ

最終価格!アディダス バッドバニー キャンパス

★内側も外側も目立つ汚れ無し

コンバースAddict レオパード柄 美品

★かかとのすり減りもほぼありません。

Nike Air Penny 2 Stussy Fossil 27.5cm

★ベタつき、嫌な匂いもありません

NIKE ADAPT AUTO MAX 27cm US9 新品 送料込み



New Balance newbalance M2002

※USES品につき5,6回使用した際の細かい使用感はあるかと思いますが全体的に未使用品に近いほど綺麗です。

NEWBALANCE TOKYO DESIGN STUDIO MS1300TB



★新品未使用★new balance ML2002RC 25.0cm

こちらの商品はUSED品の特性上、傷、汚れ、匂い等ある場合がございます。あくまでもUSED品ですので許容できる方のみお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ルイヴィトン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【商品説明】商品名:LOUIS VUITTON スニーカーもう手に入らないモデルになります。エナメルっぽい感じでとても履きやすいです。探していた方は是非!!サイズ:ブランド表記 7.5 日本サイズ26〜26.5cm付属品:スニーカー、箱、変え紐【黒色】、袋2つ購入店: 京都タカシマ屋★目立つ傷・汚れ・破れ・ほつれなし※かなり綺麗な方です★使用回数/ 5,6回のみ★内側も外側も目立つ汚れ無し★かかとのすり減りもほぼありません。★ベタつき、嫌な匂いもありません※USES品につき5,6回使用した際の細かい使用感はあるかと思いますが全体的に未使用品に近いほど綺麗です。こちらの商品はUSED品の特性上、傷、汚れ、匂い等ある場合がございます。あくまでもUSED品ですので許容できる方のみお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ルイヴィトン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

NIKE DUNK LOWナイキ ウィメンズ ダンク ロー カレッジネイビーAir max 1 great indoorsairjordan4 2006 mist blue サイズ28NIKE ナイキ エアフォース1 Lv.8/ 28cm新品未使用 チャックテイラー ct70 生成りペイント 25.5cmNIKE KWOND1 クウォンド1プーマ PUMA RX 737 PRM スニーカーNIKE トラビススコットランド エアージョーダン1ローHOKA ONE ONE M BONDI8 WIDE 27cmNike Air Jordan 1 Mid “Bred Toe”