『NIKEナイキエアマックス95 ピンクグラデ』

です(^^)

2度程、短時間履いたのみの大変綺麗な状態です☆お写真5枚目のとおり、踵の内側に若干の毛玉があります。

大変希少なお色とサイズです‼︎

他サイトでも出品しているため、突然削除する場合がございます‼︎

〜〜〜商品説明〜〜〜

【商品名】

ナイキ エアマックス95 ピンクグラデ

【型番】

CJ0588-001

【カラー】

ピンクグラデ

ライトピンク✖️ブラック

【サイズ】

24cm

【付属品】

お写真の箱、アーチサポートをお付けします

#nike

#nikeairmax

#nikeairmax95

#airmax95

#ナイキ

#エアマックス

#エアマックス95

#マックス95

#スニーカー

#レディース スニーカー

#レアスニーカー

人気モデル···NIKE エアマックス

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

