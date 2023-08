第一ネット ZOOM NIKE STREAK SUPREME PLUS SPECTRUM スニーカー

最終価格のため値下げ等のコメントはスルーさせていただきます。また、取り置き・専用等は一切行っておりません。コメントなしで即購入可能です。宜しくお願いします。

最終価格のため値下げ等のコメントはスルーさせていただきます。また、取り置き・専用等は一切行っておりません。コメントなしで即購入可能です。宜しくお願いします。ナイキ ズーム ストリーク スペクトラム プラス "シュプリーム" ホワイト/ブラック ハバネロレッド AQ1279-10028cm US10ユーズドです。画像のように目立った不具合は見受けられません。箱等の付属品はございません。画像を確認して納得できる方のみ購入をお願いします。何か気になる点あれば必ず事前にコメントにて質問してください。ニューヨーク発のスケートブランド「SUPREME」とのコラボレーションモデル「ZOOM STREAK SPECTRUM PLUS」の登場です。ベースとなったモデルは2003年に発売された「AIR STREAK SPECTRUM PLUS」。オリジナルを手がけたのはREEBOKの「PUMPFURY」やNEW BALANCEの「576」など数々の名作を世に送り出したレジェンドデザイナーSTEVEN SMITH氏。NIKE JAPANからの依頼で日本人ランナー向けに開発された長距離用のマラソンシューズです。オリジナルモデルはシュータンとヒールに"戦"の文字が入ります。デザインで最も特徴的なファイヤーパターンはアメリカのカスタムカーカルチャー"ホットロッド"からインスパイアされたもの。この埋もれていたモデルを「SUPREME」がピックアップ。オリジナルモデルを踏襲したホワイト/レッド(AQ1279-100)と、ニューカラーのブラック(AQ1279-001)の2色が展開されました。2018年6月発売アディダス アディゼロ アディオス プロ アシックス メタスピード 陸上 ランニング マラソン トレイル レース エキデン EKIDEN ベイパーフライ アルファフライ 4% メンズ スニーカー GYAKUSOU NEXT ネクスト ペガサス リアクト インフィニティバッシュ バスケ スニーカー ヴィンテージ ビンテージ vintageジョーダンUSA NBA ADIDAS アディダスsoph fcrb fragmentsupreme シュプリームエアマックス AIRMAX エアフォース AIRFORCE20230630end

