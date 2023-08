【超特価SALE開催！】 adidas　アディダス　ナイロンジャケット　ジャージ　アウター　メンズ　レディ ナイロンジャケット

adidasoriginals アディダスオリジナルス

adidas アディダス

ファレルウィリアム コラボ

A BATHING APE のナイロンジャケットです。

イラスト ナイロンジャケット

ジャージ

メンズ 2XOサイズ

大きめサイズ オーバーサイズ

レディースにも。

海外のショップで購入後ほとんど使用なく保管。

BRAUN 中綿入りナイロンジャケット 西独製 USED



ファレル・ウィリアムス(PharrellWilliams、

アメリカ合衆国バージニア州バージニアビーチ出身の男性音楽プロデューサー、歌手、MC、ファッションデザイナー。

単にファレル(Pharrell)とも呼ばれている。

プロデュースチームのザ・ネプチューンズや音楽グループN*E*R*Dのメンバーで、2006年ソロデビューを果たした。

1990年代末から現在に至るまで様々なアーティストの楽曲プロデュースやフィーチャリング・コラボレーション、自身のソロ活動により数々のヒット曲を生み出しており、2014年時点でグラミー賞に24回ノミネート、うち7回受賞を果たしている。

お値下げなどの希望がございましたら、お気軽にご相談ください。

もちろん、何度もお値下げしているものもありますが、ご要望には沿いたいと思っております。

もし、その際には [値下げできますか?]

[いくらまで値下げできますか?]

などではなく、ご希望額をそのままお知らせくださいませ。

ただ、あまりにも大幅なお値下げは難しいかもしれません。

商品の情報 商品のサイズ 3XL(4L) ブランド アディダスオリジナルス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

