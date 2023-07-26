【国内発送】 ロラパルーザツアー 1997年　ツアーTシャツ　ヴィンテージ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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採寸は平置き素人計測です。
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ボディの色はくすんだグリーン系。フロント、バックともプリントあり。コーチェラやボナルーと並んで アメリカの3大野外ロック・フェスと言われるロラパルーザ。97年は当時の流行を反映しORBITALやTRICKYなどテクノ、トリップホップ勢も出演し、kornやtoolなどのオルタナティブ勢と並んで素晴らしいラインナップでした。アートワークも90年代そのもので、今見ると新鮮な気がします。状態は使用感はありますが、20年以上前の古着としてご理解頂けたらと思います。サイズはメンズLサイズ。詳細は下記になります。コピーライトあり。採寸は平置き素人計測です。◎着丈 73◎身幅 52◎肩幅 46