【国内発送】 ロラパルーザツアー 1997年　ツアーTシャツ　ヴィンテージ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

ボディの色はくすんだグリーン系。

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フロント、バックともプリントあり。

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コーチェラやボナルーと並んで アメリカの3大野外ロック・フェスと言われるロラパルーザ。97年は当時の流行を反映しORBITALやTRICKYなどテクノ、トリップホップ勢も出演し、kornやtoolなどのオルタナティブ勢と並んで素晴らしいラインナップでした。

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アートワークも90年代そのもので、今見ると新鮮な気がします。

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状態は使用感はありますが、20年以上前の古着としてご理解頂けたらと思います。

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サイズはメンズLサイズ。

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詳細は下記になります。

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コピーライトあり。

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採寸は平置き素人計測です。

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◎着丈 73

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◎身幅 52

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◎肩幅 46

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ボディの色はくすんだグリーン系。フロント、バックともプリントあり。コーチェラやボナルーと並んで アメリカの3大野外ロック・フェスと言われるロラパルーザ。97年は当時の流行を反映しORBITALやTRICKYなどテクノ、トリップホップ勢も出演し、kornやtoolなどのオルタナティブ勢と並んで素晴らしいラインナップでした。アートワークも90年代そのもので、今見ると新鮮な気がします。状態は使用感はありますが、20年以上前の古着としてご理解頂けたらと思います。サイズはメンズLサイズ。詳細は下記になります。コピーライトあり。採寸は平置き素人計測です。◎着丈 73◎身幅 52◎肩幅 46

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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