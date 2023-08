美品★Nike Vaporwaffle sacai Black White US 8.5 26.5 cm ★即発送可能

NIKE airforce1 low off white the10 volt

Nike x Off-White 'The Ten: Air Force 1' スニーカー

Nike(ナイキ)のアイコニックな10のモデルにVirgil Abloh(ヴァージル・アブロー)が独自の解釈を施すシリーズ。

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

美品★Nike Vaporwaffle sacai Black White US 8.5 26.5 cm ★即発送可能2ー3回着用。箱・付属品など一切なく現品のみとなっております。写真の物が全てです。ヤフオク購入品です。大事に履いてくれる方に譲ります。状態は写真にて判断お願い致します。中古品となりますので神経質な方のご購入はお控え下さい。ご検討よろしくお願いします。購入意思のない方の質問はご遠慮ください。よろしくお願いします。落札から24時間以内にお支払いただける方のみのご購入とさせてください。型番: CV1363-001#NIKE#NikeVaporwafflesacaiBlackWhiteメインカラー···ブラックスニーカー型···ローカット(Low)シーン···ランニング/トレーニング#theten#offwhite#nike#AIRforce1#supreme#STUSSY#Travis#スニーカー#SNKRS#Off-White#オフホワイト#theten#volt#エアフォース1#airforce1#希少NIKE airforce1 low off white the10 voltNike x Off-White 'The Ten: Air Force 1' スニーカーNike(ナイキ)のアイコニックな10のモデルにVirgil Abloh(ヴァージル・アブロー)が独自の解釈を施すシリーズ。

