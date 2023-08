#古着屋9chord をご覧頂きありがとうございます!!

~商品詳細~

ユーロリーバイスのデニムジャケット。

70501 04というモデルです。

ユーロリーバイスでも滅多に出てこない

1stの大戦モデル復刻。

日本人のサイズにあった希少なMサイズ。

フロントにリベット留めのポケットが1つ。

両サイドにストレートポケットが2つ付いた

トータル3ポケット仕様です。

非常に使いやすいアイテムで着回しも抜群。

コレクションとしても相当価値のあるアイテム。

ユーロリーバイスの中でも断トツ人気で価格高騰も

止まらない貴重な1着です。

「ブランド」

・ #リーバイス

「素材」

・コットン

「サイズ」

・M

着丈 69

肩幅 47

身幅 56

「カラー」

・インディゴ

「状態」

・デニム特有の色落ちあり。

その他画像のような汚れなどはございますが

古着に慣れている方であれば安心して着用可能

です。

また、数点出品しておりますので画像と若干

色味等が異なる場合など多少の個体差はご了承

ください。

70's USA製 Levi's 70505 コーデュロイJKT 40 ベージュ

C27

商品の情報 商品のサイズ M ブランド リーバイス 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ M ブランド リーバイス 商品の状態 やや傷や汚れあり

