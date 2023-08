オンラインショップ 【低身長コーデ】UNLIENS アンリアン　ワンピース　ブルー　田中亜希子 ロングワンピース

カラー···ブルー

AMERI VINTAGE エンブロイダリーシアーコットンドレス

柄・デザイン···無地

季節感···春、夏、秋、冬

田中亜希子さんプロデュースブランドUNLIENS(アンリアン)のオーロラドレス ロング丈。

試着のみの新品未使用です。タグもついています。

低身長の方におすすめです!

オーロラをイメージしたラッフルをあしらえたデザインがエレガント&キュートを演出。

ウエスト位置を高めに設定、サラサラと空気を含む生地でボリューミーなドレスでのスタイルアップを叶えました。

ウォッシャブルでご自宅でのお手入れも簡単です。

3way仕様

着方やアクセサリーなど小物でさまざまなシーンに活躍。

フロントVネック

エレガントに。女性らしいのにかっこいい、凛とした美しさを演出したい時に。

バックVネック

キュート&エレガント。フロントスタイルは小柄さんの可愛さを最大限に引き出し、バックスタイルでエレガントに。両側面の魅力を演出したい時に。

羽織り

カジュアルな日にはシンプルスタイルにサッと羽織って。

アシンメトリーになるので重たくなりすぎず、お洒落感を演出。

小柄さんpoint!

フレアスカート、マキシワンピは重たくなりがちですが、重なるラッフルデザインで立体感を出して揺れる"動き"をプラスすることにより、軽快に仕上げました。

※着用された際の美しさを考慮し、ラベルタグをあえて緩く縫い付けをしております。

ご自身で取り外しをされる際は、商品に添付しておりますタグをご確認のうえ、お取り扱いください。

サイズ

着丈 123/バスト 90/肩幅 40/袖丈 30

OTHER

素材 ポリエステル 80% 綿 20%/伸縮 あり/透け感 淡色ややあり 濃色ややあり

発送はコンパクトにして発送させて頂きます。

場合によりゆうゆうメルカリへ変更する場合もございます。

予めご了承ください。

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) 商品の状態 新品、未使用

