【受注生産品】 テニスシューズ アシックス GEL-RESOLUTION OC 9 スニーカー

【ADIDAS】 STAN SMITH マリメッコ GX8848 22.5cm

【商品詳細】

ブランド名 asics

商品名 GEL-RESOLUTION 9 OC

サイズ 26.5cmEEE

カラー 001(ブラック/ホワイト)

【商品状態】多少の使用感はございますが、まだまだ長くお使いいただけます。

商品管理番号 A34-2512 HB059

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド アシックス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

