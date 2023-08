ご覧いただきありがとうございます。

ご覧いただきありがとうございます。こちらはMTG リファ ビューテック ストレートアイロン ヘアビューロン 正規品です。動作確認済み、問題なく使用できます。中古品ですので、使用感、小傷はややございますが、プレートは目立った傷がなく、きれいな状態だと思っております、詳しくは写真にてご参考ください。♦新品コードに交換していただいたので、断線、接触不良などの問題なく、長く使っていただけると思います。動作保証しております接触不良などの問題がありましたら評価する前にコメントをお願い致します、返品返金の対応は可能です。以上のことをご理解いただける方はよろしくお願い致します。即購入◎#MTG#リファ ストレートアイロン1342

