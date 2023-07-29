品揃え豊富で [SAR] サーナイトex スカーレットex ポケモンカードゲーム

サーナイトex [SAR] スカーレットex
974.【極美品】カイリュー かけつける 旧裏 キラ
ジムセット(ナンジャモセット)新品未開封
言語：日本語
【極美品】カミツレのきらめきSR 横線無し
ポケモンカードレアリティ：SAR
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トラブル防止の為プレイ用でお願いいたします。
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開封後すぐにスリーブに収納しました。
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折れないように硬貨ケース→OPP袋→封筒に入れて発送します。
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