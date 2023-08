【値下げ】 Doheny 様専用 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

プラダ

2023ss

サイズM

身丈73

肩幅51

袖丈21

身幅63

多少の誤差はご了承下さい。

男女共に着れます。

定価13万以上の今季のティシャツです。

正規品ですかとの問い合わせはご了承下さい、購入後に査定に出して頂ければ値段つきます。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド プラダ 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ M ブランド プラダ 商品の状態 新品、未使用

