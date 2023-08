【美品】COMME des GARCONS コムデギャルソン ポリエステル縮絨 スカート2012AW 2次元期 ネイビー

●サイズ

サイズxs

腰幅 : 35cm

裾幅 : 55cm

着丈 : 74.5cm

平置き実寸

●状態

使用感少なく傷や汚れのない美品ですが、しわになっています。

●素材

ポリエステル100%

●取り扱いブランド

カラー···ブルー

柄・デザイン···無地

シルエット···その他

素材···ナイロン

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

