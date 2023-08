⭐断舎離の為、大きく値段をさげました。

オーバーザストライプス ギズモ

この値段以下ではお譲りできません。

自分で所有しておきます。

◎送料込み、らくらく or メルカリ便、匿名発送。

当日〜翌日には発送可能。

◎「クインズジュビリーチーキー」1952体限定品

【クインズジュビリーチーキー】

プラチナジュビリー BOX入り エリザベス女王 在位70周年を記念したプラチナ・ジュビリー ベア。ジュビリーを祝い特別に製作されたもので、エリザベス女王が戴冠式に着用された王冠とローブを忠実に再現。可愛らしくも堂々としたテディベア。

サイズ30cm

◎高額になりますので、事前にコメントをお願い致します。

◎仕事の場合、直ぐにお返事出来ませんが、

コメントには必ずお返事致します。

◎抽選でのみ購入出来た、非常に入手困難なプレミア品です。

エリザベス女王が即位された年号にちなんで1952体制作。

◎ブルーの目にはこちらが写り込んでいるので、

ボカシを入れています。

◎両耳に鈴が入っており、軽く揺すると鈴の音がします。

◎この値段で購入してくださる方にお願い致します。世界的にプレミアとなっています。値段交渉にはお返事しません。チーキーがお好きで探している方にお譲りしたいです。

◎新品未使用ですが、一旦こちらの手に渡ったものとなります。ご理解頂きご購入をお願い致します。

◎管理には気を付けて保管しています。

一度箱から出し画像を撮り、また箱の中にしまっています。暗所で空気清浄機が付いた部屋に保管しています。

◎お客様都合の返品・キャンセルはご遠慮下さい。ご了承頂ける方とのお取引をお願い致します。

◎商品…ローブ着用のチーキー本体、ゴールド箱、王冠、シリアルナンバー保証カード。

【チーキーベア】

輝かしい衣装に深いブルーの瞳とモヘアがマッチした、プラチナ・ジュビリーに相応しいデザインをメリーソートのシンボルであるチーキーベアで作りました。左足裏には、女王が即位された年の"1952"と、在位70周年である"2022"の年号、王冠の刺繍が入っています。

◎発送の大きさやタイミングにより、

らくらく⇔ゆうゆうの変更をする場合があります。

#プラチナジュビリー

#platinumjubilee

#メリソート

#テディベア

#チーキー

#エリザベス女王

#戴冠式

#限定

#即位70周年

商品の情報 ブランド メリーソート 商品の状態 新品、未使用

