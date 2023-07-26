2022年春の グレースコンチネンタル　レースTOPサロペット　新品 その他

GRACE CONTINENTALダイアグラムのトリアセ素材と繊細な柄のレースを組み合わせたサロペットです。

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ストールを羽織らなくても、パーティーや結婚式で着用いただけるオケージョンアイテム。

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カラー：ブラック

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サイズ：36（身幅61cm／総丈110cm／ウエスト68cmより／股下54cm／もも幅35cm／裾幅34cm）

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素材：（表地）トリアセテート60％／ポリエステル40％ （レース部分）綿52％／ナイロン48％ （裏地）ポリエステル100％

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 新品、未使用

GRACE CONTINENTALダイアグラムのトリアセ素材と繊細な柄のレースを組み合わせたサロペットです。ストールを羽織らなくても、パーティーや結婚式で着用いただけるオケージョンアイテム。すごく長身足長に見えるのもGOOD。カラー：ブラックサイズ：36（身幅61cm／総丈110cm／ウエスト68cmより／股下54cm／もも幅35cm／裾幅34cm）素材：（表地）トリアセテート60％／ポリエステル40％ （レース部分）綿52％／ナイロン48％ （裏地）ポリエステル100％

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 新品、未使用

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