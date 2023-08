【正規逆輸入品】 DSQUARED2 デザインTシャツL Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

DSQUARED2

ダメージ加工 小さな穴など加工あり

色褪せデザイン 使い込んだ風の加工

カラー ダークグリーン

サイズL

着丈78〜79

身幅54

使いこんだデザインがカッコイイです!

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ディースクエアード 商品の状態 新品、未使用

