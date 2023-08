まゆら様専用です

【商品】2014年 一番高いフルセット

MTDSGAQLP ワールドファミリーパッケージ

DVD最新版 新子役 (プレイアロングは旧子役

★安心の2週間再生・作動保証!

【状態】

DVD・CD→ ケースに一部亀裂あり。盤面は綺麗です。薄い傷は多少あり

本・ガイド→美品。テープ補修、表紙に傷やめくりシワ程度一部あり。

機械類作動良好

【欠品】

プレイアロングおもちゃ一部

道具箱中身一部

【セット内容】

❇️メインプログラム【M】

絵本12冊

ガイド

プログレスブック

シール

Story and songs CD12枚

Bedtime review CD 2枚

Step by Step DVD12巻

宝箱

アクティビティボックス

こどもリモコン

❇️トークアロング【T】

カード全510枚

ガイド

プレイメイト説明書

プレイメイト

マジックスクリーン

マイク2本

アダプター

❇️ストレートプレイDVD 12巻【D】

ガイド

❇️シングアロング【S】

DVD12巻

CD8枚

歌絵本4冊・ソングガイド4冊

ガイド1冊

ポスター

小鳥シール

ミッキー絵本・カード

❇️プレイアロング【P】

DVD3枚

CD3枚

ガイド

❇️マジックペンセット【G】

マジックペン2本

Fun With Wordsの絵本4冊

Fun With WordsのCD4枚

Fun With WordsのGuide1冊

ゲームカード6箱

まゆら様専用(他の方は購入できません)

Fun And Gamesの絵本4冊

️Quick Guide 1冊

カラオケカード

❇️アドベンチャーセット【A】

Fun and Adventuresの絵本4冊

Guide1冊

アクティビティbox

アダプター1個

充電コード1本

スタートカード

ミッキーマジシャン

❇️Q&Aカード 【Q】

ガイド

❇️レッツプレイセット【L】

DVD8巻

ガイド

マット

道具箱

❇️DVDメイト

❇️マイビックブック

❇️棚(バラして発送 多少傷あり

※全体的に状態は良いですが中古品です。多少の使用感はあります。完璧を求める方はご遠慮ください

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

