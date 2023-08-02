【完売】 ダブルG 極美品　GUCCI シルバー 18号 フラワー リング リング

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WINGROCK ウイングロック ラピスラズリリング
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ttt msw リング
A2695 ブルガリ 14号 #54 ビーゼロワン リング XS 指輪
サイズ刻印：18
ホザーナ HOSANNA リング シルバー製 テンダーロイン
ヴィンテージ スプーンリング リング
素材：シルバー925
GUCCI リング 指輪 ライオン 獅子 ゴールド インパクト大
ゴローズ 印台ローズリング 17〜18号
付属品：なし
美品 GUCCI ダブルスネークリング 16号 シルバー デザインリング グッチ
RRL ピン ヴィンテージ パラシュート ww1
内側にはGUCCIの刻印あり。
NEIGHBORHOOD リング シルバー 19 新品未開封 正規品
Ag925とシリアルナンバーの刻印あり。
ヴィンテージ スプーンリング
アーロンアンダーソン ターコイズリング インディアンジュエリー navajo
鑑定された商品のみを扱う店舗にて購入致しております
美品 GUCCI 指輪 ゴーストリング 18号
【レア美品】ガーデル 指輪 リング k18 馬蹄 蹄 ダイヤモンド 19号
目立ったダメージはありませんが、中古品ですので使用感神経質な方は御遠慮ください。
美品 GUCCI グッチ セラミック/K18 アイコンリング
nobu ikeguchi
JAM HOME MADE シルバースカルリング 17号
ヴィンテージ シルバー インディアン ジュエリー リング
A2051 カルティエ 17号 K18WG×K18PG シークレットラブリング
御覧頂きありがとうございますサイズ刻印：18素材：シルバー925付属品：なし内側にはGUCCIの刻印あり。Ag925とシリアルナンバーの刻印あり。鑑定された商品のみを扱う店舗にて購入致しております目立ったダメージはありませんが、中古品ですので使用感神経質な方は御遠慮ください。