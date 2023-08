RHUDE/ルード/RHECESS HI/リセス ハイ/ハイカットレザースニーカー/シューズ/ホワイト×ブラック/ビンテージ加工

商品の詳細

【ブランド】RHUDE

【アイテム】RHECESS HI

【サイズ表記】10

【実寸】アウトソール29.5cm,幅10.5cm

【カラー】ホワイト×ブラック

【素材】レザー

【説明・状態】元々ダメージや汚し、剥がれの加工が施されたアイテムです。

加工以外のダメージなどは特にございません。

【商品番号】0010101413944

#13944

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ルード 商品の状態 目立った傷や汚れなし

