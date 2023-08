バレッタ レッドラッカーハートブロックチャーム 極美品 箱つき 保存袋つき

【商品名】

プリュイ PLUIE リアダクリップ ゴールド

AA08-21 クリスチャンディオール Diorロゴ ヘアクリップ.ヘアピン バレッタ レッドラッカーハートブロックチャーム 極美品 箱つき 保存袋つき

【商品説明】

縦 約1㎝

横 約3.5㎝

厚さ 約0.5㎝

モチーフ

縦 約1cm

横 約1cm

厚さ 約0.4cm

色…ゴールド×レッド×ホワイト

素材…ラッカー、メタル

【状態ランク】

状態ランク…N

N…新品・未使用

S…未使用に近い

A…目立った傷や汚れなし

B…やや傷や汚れあり

C…傷や汚れあり

D…全体的に状態が悪い

【商品詳細】

全体的に使用感はなく、キレイな商品です。

留め具の留まりに問題ありません。

外側表面は目立つダメージがなくキレイです。

内側が保管によるヨゴレがみられます。

(写真10枚目参照)

モチーフもキレイです。

特に目立ったダメージはなく、非常に状態の良い商品です。

※鑑定済の企業向け中古ブランド市場にて購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物があった場合は、返金対応させて頂きますのでご安心下さい。

※使用感、劣化の状態の判断には個人差がありますので、

あくまでも中古品とのご認識の上、細かな状態をお気にされる方はご購入をお控えください。

※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。

【発送】

追跡番号補償発送致します。

【その他】

コメント返信は平日午前中が中心となります。

購入前にプロフィールを御一読下さい。

無言購入、即購入OKです。

値下げ・取り置き等についてはプロフィールをご参照ください。

値下げできますか?等のコメントではなく、

◯◯円値下げできますか、とコメントお願いいたします。

#ブランド

#ヘアクリップ

#ヘアピン

#バレッタ

#ChristianDior

〔出品メモ〕

出品42,000円(2023.1.17)

商品の情報 ブランド クリスチャンディオール 商品の状態 新品、未使用

