宝塚歌劇のエリザベートスペシャルDVD-BOXです。

限定販売されて、シリアルナンバーが入っています。

ボックスには、外側だけでなく内側にもシミや汚れが結構あります。

DVDは、全て揃っていますが、雪組にはやや傷があります。

月組には、結構傷がついています。

こちらで視聴した際は、問題なく見ることはできました。

以上のことを、ご理解いただいた上での購入をお願いいたします。

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

