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【本物保証】 サビ子様専用　美品JR-NF148B ハイアール 1人暮らし冷凍冷蔵庫 冷蔵庫

商品の説明

定格内容積···～200L未満
51409 AQUA 4ドア冷凍冷蔵庫　AQR-36M(S) 2022年製
タイプ···冷凍冷蔵庫
C5607★2021年製美品★シャープ冷蔵庫　右、左開き　一人暮らし　洗濯機

シャープ冷凍冷蔵庫横縞模様 152L　どっちも付け替えドア　21年製
美品JR-NF148B ハイアール 1人暮らし冷凍冷蔵庫の出品です。あまり使っていないので綺麗です。
ミドリちゃん様専用
　正面の保護フイルム剥がしていません。
【週末セール】2021年製　168L パナソニック冷凍冷蔵庫　1年半使用　極美品
　ピンク(正面)とホワイト(その他)混合色です。
冷蔵庫冷凍庫 JF-NC66F-1
　4月10頃発送予定です。
ハイセンス 冷蔵庫 42L シルバー HR-A42JWS ステンレスドア 静音

18年２ドア146LTWINBIRD冷蔵庫 2306291131
2年ぐらい前に購入し、使用しました。
AQUA 冷蔵庫 AQR-J13K 2020年 高年式 1人暮らし M0272
引っ越しを機に出品します。
HITACHI R-F440D(T)2013年製
若干の使用感はあると思いますが、使用頻度が少なくきれいと思います。
バルミューダ・ザ・ポット　BALMUDA K07A-BK BLACK
ご検討をお願いします。
サビ子様専用　美品JR-NF148B ハイアール 1人暮らし冷凍冷蔵庫

123Z 新生活　冷蔵庫　洗濯機　大人気モデルセット
【商品情報】
新生活応援！配達設置無料！ パナソニック　2018年製　138L 冷蔵庫
カテゴリー：冷蔵庫
【まちみ様専用】アクア AQUA 冷凍 冷蔵庫 右開き 一人暮らし ホワイト
メーカー：Haier ハイアール
NR-B17CW-T マットビターブラウン
型番：JR-NF148B
i▼Panasonic ノンフロン冷凍冷蔵庫 NR-C342C-W 21年製
年式：2019年
愛知岐阜/送料無料★美品！272L 3ドア冷蔵庫　AQR-27H　19年製アクア
容量：148L
ベルソス 2ドアダブルペルチェ冷温庫（15L） VS-460
サイズ：横幅50.2㎝×奥行59.8㎝×高さ127.5㎝
Panasonic NR-F505T-W

【全国送料込み⭕️】自動製氷あり⭕️MITSUBISHI MR-C34D-W 冷蔵庫
千葉県柏市から出品です。引き取りも可能です。
6Z ニトリ　人気デザイン　単身用冷蔵庫　106L 安い
ご相談ください。

HITACHI R-V32KV(K) 2019年製

商品の情報

ブランドハイアール
商品の状態目立った傷や汚れなし

NR-C37HGM

598送料取付無料！大人気SHARP白樺の木目調装飾おしゃれホワイト冷蔵庫！

エルソニック冷凍冷蔵庫148LLED証明 霜取り不要　18年製

未使用SHARP(シャープ)SJ-X416J
定格内容積···～200L未満タイプ···冷凍冷蔵庫美品JR-NF148B ハイアール 1人暮らし冷凍冷蔵庫の出品です。あまり使っていないので綺麗です。　正面の保護フイルム剥がしていません。　ピンク(正面)とホワイト(その他)混合色です。　4月10頃発送予定です。2年ぐらい前に購入し、使用しました。引っ越しを機に出品します。若干の使用感はあると思いますが、使用頻度が少なくきれいと思います。ご検討をお願いします。【商品情報】カテゴリー：冷蔵庫メーカー：Haier ハイアール型番：JR-NF148B年式：2019年容量：148Lサイズ：横幅50.2㎝×奥行59.8㎝×高さ127.5㎝千葉県柏市から出品です。引き取りも可能です。ご相談ください。

商品の情報

ブランドハイアール
商品の状態目立った傷や汚れなし

【本物保証】 サビ子様専用　美品JR-NF148B ハイアール 1人暮らし冷凍冷蔵庫 冷蔵庫

58分钟前

【本物保証】 サビ子様専用　美品JR-NF148B ハイアール 1人暮らし冷凍冷蔵庫 冷蔵庫

¥17,000 ¥12,750

(税込) 送料込み
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617493cd32

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コメント (13)

617493cd32
【本物保証】 サビ子様専用　美品JR-NF148B ハイアール 1人暮らし冷凍冷蔵庫 冷蔵庫 【本物保証】 サビ子様専用　美品JR-NF148B ハイアール 1人暮らし冷凍冷蔵庫 冷蔵庫

148L 冷凍冷蔵庫 JR-NF148B| Haier （ハイアール）

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