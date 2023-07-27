【本物保証】 サビ子様専用　美品JR-NF148B ハイアール 1人暮らし冷凍冷蔵庫 冷蔵庫

定格内容積···～200L未満

51409 AQUA 4ドア冷凍冷蔵庫 AQR-36M(S) 2022年製

タイプ···冷凍冷蔵庫

C5607★2021年製美品★シャープ冷蔵庫 右、左開き 一人暮らし 洗濯機



シャープ冷凍冷蔵庫横縞模様 152L どっちも付け替えドア 21年製

美品JR-NF148B ハイアール 1人暮らし冷凍冷蔵庫の出品です。あまり使っていないので綺麗です。

ミドリちゃん様専用

正面の保護フイルム剥がしていません。

【週末セール】2021年製 168L パナソニック冷凍冷蔵庫 1年半使用 極美品

ピンク(正面)とホワイト(その他)混合色です。

冷蔵庫冷凍庫 JF-NC66F-1

4月10頃発送予定です。

ハイセンス 冷蔵庫 42L シルバー HR-A42JWS ステンレスドア 静音



18年２ドア146LTWINBIRD冷蔵庫 2306291131

2年ぐらい前に購入し、使用しました。

AQUA 冷蔵庫 AQR-J13K 2020年 高年式 1人暮らし M0272

引っ越しを機に出品します。

HITACHI R-F440D(T)2013年製

若干の使用感はあると思いますが、使用頻度が少なくきれいと思います。

バルミューダ・ザ・ポット BALMUDA K07A-BK BLACK

ご検討をお願いします。

サビ子様専用 美品JR-NF148B ハイアール 1人暮らし冷凍冷蔵庫



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【商品情報】

新生活応援！配達設置無料！ パナソニック 2018年製 138L 冷蔵庫

カテゴリー：冷蔵庫

【まちみ様専用】アクア AQUA 冷凍 冷蔵庫 右開き 一人暮らし ホワイト

メーカー：Haier ハイアール

NR-B17CW-T マットビターブラウン

型番：JR-NF148B

i▼Panasonic ノンフロン冷凍冷蔵庫 NR-C342C-W 21年製

年式：2019年

愛知岐阜/送料無料★美品！272L 3ドア冷蔵庫 AQR-27H 19年製アクア

容量：148L

ベルソス 2ドアダブルペルチェ冷温庫（15L） VS-460

サイズ：横幅50.2㎝×奥行59.8㎝×高さ127.5㎝

Panasonic NR-F505T-W



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千葉県柏市から出品です。引き取りも可能です。

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ご相談ください。

商品の情報 ブランド ハイアール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

定格内容積···～200L未満タイプ···冷凍冷蔵庫美品JR-NF148B ハイアール 1人暮らし冷凍冷蔵庫の出品です。あまり使っていないので綺麗です。 正面の保護フイルム剥がしていません。 ピンク(正面)とホワイト(その他)混合色です。 4月10頃発送予定です。2年ぐらい前に購入し、使用しました。引っ越しを機に出品します。若干の使用感はあると思いますが、使用頻度が少なくきれいと思います。ご検討をお願いします。【商品情報】カテゴリー：冷蔵庫メーカー：Haier ハイアール型番：JR-NF148B年式：2019年容量：148Lサイズ：横幅50.2㎝×奥行59.8㎝×高さ127.5㎝千葉県柏市から出品です。引き取りも可能です。ご相談ください。

商品の情報 ブランド ハイアール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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