ギフトラッピング無料にて承っております。

ご希望の際は、ご購入後に取引コメントよりお知らせ下さい。

【EAGLE ZIPPO】EAGLE039

ZIPPO社カナダ工場で製造された1点物のZIPPOライターです。

今は製造されていない絶版品ですが、新品未使用品です。

ボトム&インサイドユ二ットにはカナダ工場製特徴の「NIAGARA FALLS.ONTARIO」の刻印が刻まれています。

シルバーサテン仕上げの本体には、鷹が飛び立つ姿がかっこよくデザインされています。

1998年製でレトロな雰囲気感じるデザインは、現在製造されているZIPPOとは違う魅力があります。

パッケージも現在の物とは異なり、珍しいジッポライターです。

こちらは1点限りにつき、写真が現物となります。

また、売り切れ次第終了となります。

カナダ工場

米国ジッポー社カナダ工場(1949年8月操業ー2002年7月閉鎖)は

カナダ オンタリオ州 ナイアガラにあり、2002年に53年の歴史に幕を下ろしました。

主にカナダ国内向けにZIPPOを製造しており、カナダ工場製造ZIPPOの特徴は

ボトム&インサイドユ二ットにNIAGARA FALLS.ONTARIO の刻印があります。

2002年に閉鎖となり、今ではカナダ工場製希少なZIPPOライターとなりました。

カラー:シルバー

仕様:レギュラーベース/シルバーサテーナ仕上げ

ボトム刻印:NIAGARA FALLS.ONTARIO

XIV

ユニット刻印:NIAGARA FALLS.ONTARIO

01

付属品:ZIPPO社正規保証書/専用パッケージ

備考:未使用品ですが、保管品のため小傷等がある場合がございます。

ご了承の程お願い致します。

こちらは1点物につき、写真が現物となります。

売り切れ次第終了となります。

#カナダ製ZIPPOはコチラ

#ZIPPO多数出品中

#シルバー系ZIPPOはコチラ

メール便での発送となります。

日曜日は発送をお休みしております。

月~土曜日の15時までのご入金で即日発送いたします。

商品の情報 ブランド ジッポー 商品の状態 新品、未使用

