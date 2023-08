《商品説明》

90s levi’s 501 Sex pistols custom pants

状態、品質、製法、とっても良くおすすめです!

【生産国】made in USA

裏ボタン501(アルバカーキ工場)

《サイズ》

・表記:

W30 L34

実寸(平置き)

・ウエスト 75cm

・股下 75cm

・股上 29cm

・わたり 29.5cm

・裾幅 19cm

・カラー:インディゴ、ブルー、水色

他の人と被らない、自分だけの一点物です。

★清潔さが売りです⭐︎

全品、クリーニング及び、スチーマーでシワ

縮み等補正し、形状仕立てております。

★コメント無し即購入可

★匿名配送

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

