【アイテム】Anatomica dolman jacket

【カラー】Beige Big Check (Beige x Brown)

【素材】Linen (リネン100%)

【サイズ】3

【実寸】肩幅48cm、身幅58cm、前の着丈65cm、後ろの着丈61cm、袖丈61cm

【状態】多少の着用感はありますがキズやヨゴレはなくとてもよい状態です。生地の特性上元々毛羽立ちやダマがあります。

Made in France

送料無料です。

Anatomicaといえばこのドルマンジャケットと、アイコン的な存在になっている人気のジャケットです。

1800年代のヴィンテージのフランス軍のジャケットをモチーフにしたとても雰囲気のよいジャケットです。

こちらの素材はリネンの大きなチェック柄で、中厚のリネンときれいな柄がとても風合いのよい生地感です。

中厚でやわらかいリネンが身体になじみ、ヴィンテージのリネンジャケットのようなよい味わいです。

ポケットがあるので春先にかけてカーディガンのようにも着用できますし、コートのインナーにもよいです。

ご質問などございましたらお気軽にコメントください。

コメントなしでご購入いただいても大丈夫です。

他にもAnatomicaのフランス製タンゴパンツやモネや限定デニム、米軍のヘルメットバッグやニットキャップのデッドストックや各国の軍パンのデッドストックなどのミリタリーアイテムを出品しておりますので、出品者のその他の出品商品(プロフィールページ)より是非ご覧ください。

カラー···ベージュ

柄・デザイン···チェック

素材···麻

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アナトミカ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

