ご覧いただきたありがとうございます。

2023/04/04 に購入しました。

仕事用で購入しましたがMacBookを別途購入し、不要になったため出品いたします。

総額305180円のセット売りです。

バラ売りはいたしません。

動作確認済みです。

中古にはなりますがかなり綺麗な状態です。

カバー、キーボードに少し傷や汚れがあります。

AirPods Pro 第2世代は新品未開封です。

●12.9インチiPad Pro 第6世代 Wi-Fi 256GB - スペースグレイ

188800円

● 12.9インチiPad Pro(第6世代)用Magic Keyboard - 日本語 - ホワイト

53800円

● Apple Pencil(第2世代)

19800円

● Apple Pencilチップ - 4個入り

2980円

●AirPods Pro(第2世代)新品未開封

39800円

こちらは値下げ不可となります。

発送に2日ほどお時間をいただく場合がございます。

よろしくお願いいたします。

OS種類···iOS / iPad OS

ストレージ容量···256GB

画面サイズ···12 〜 12.9インチ

OS種類···iOS/iPad OS

シリーズ···iPad pro

世代···第6世代

画面サイズ···12〜12.9インチ

ストレージ容量···256GB

通信規格···Wi-Fiモデル

ご覧いただきたありがとうございます。2023/04/04 に購入しました。仕事用で購入しましたがMacBookを別途購入し、不要になったため出品いたします。総額305180円のセット売りです。バラ売りはいたしません。動作確認済みです。中古にはなりますがかなり綺麗な状態です。カバー、キーボードに少し傷や汚れがあります。AirPods Pro 第2世代は新品未開封です。●12.9インチiPad Pro 第6世代 Wi-Fi 256GB - スペースグレイ 188800円● 12.9インチiPad Pro(第6世代)用Magic Keyboard - 日本語 - ホワイト53800円● Apple Pencil(第2世代)19800円● Apple Pencilチップ - 4個入り2980円●AirPods Pro(第2世代)新品未開封39800円こちらは値下げ不可となります。発送に2日ほどお時間をいただく場合がございます。よろしくお願いいたします。OS種類···iOS / iPad OSストレージ容量···256GB画面サイズ···12 〜 12.9インチOS種類···iOS/iPad OSシリーズ···iPad pro世代···第6世代画面サイズ···12〜12.9インチストレージ容量···256GB通信規格···Wi-Fiモデル

