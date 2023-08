人気タイトル···ドラゴンボール

フィギュア種類···完成品フィギュア

・一番くじドラゴンボールBACK TO THE FILM ラストワン賞超サイヤ人ブロリーフルパワー

・一番くじドラゴンボール超戦士バトル列伝Z F賞ブロリーフルパワー

・他、下位賞多数

フィギュア2点については開封品ですが、想定外に場所を取ることからすぐに箱に戻して暗所保管していた物です。

したがってほぼ未使用に近いとさせて頂きます。

このたびコレクション整理のため、出品します。

下位賞ごとまとめて売り切りたいので、分売は不可とさせて下さい。

即購入歓迎。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

