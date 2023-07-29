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【人気ショップが最安値挑戦！】 美品　オニツカタイガー　メキシコ66SDです スニーカー

商品の説明

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スニーカー型···ローカット(Low)
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特徴/機能/素材···レザー

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商品の情報

商品のサイズ26.5cm
ブランドオニツカタイガー
商品の状態目立った傷や汚れなし

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商品のサイズ26.5cm
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10分钟前

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¥10,500 ¥8,925

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