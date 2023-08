新製品情報も満載 93年USA製 レアカラー リーバイス Levi's 550 W36 ジーンズ デニム/ジーンズ

■ブランド

■アイテム

■サイズ表記

W36 x L34

■サイズ実寸(cm)平置き

ウエスト 91

股上 33

股下 87

腿幅 36

裾幅 19

素人採寸のため、多少の誤差はご了承願います。

(着用モデル 176cm 65kg)

■カラー

ライトベージュ

■生産国

USA

アメリカ

米国製

■素材

コットン 100%

■コンディション

【A】

※薄いシミ

※生地は厚めで状態良好です

※古着故の使用感や細かな汚れがあります。古着にご理解のない方のご購入は控えてください。又撮影環境や使用端末によって色味に若干の差がある場合がございます。

【S】ほぼ新品、美USEDの商品

【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED

【B】古着ゆえの使用感または小さなシミはあるが、全体的に目立った汚れはなし

【C】使用感や部分的に目立つダメージや汚れあり

【N】新品、デッドストック etc

■商品のポイント

・リーバイス 550 リラックスフィット デニムパンツ

・1993年7月 USA製 90s

・裾にかけてテーパードの掛かった腰回りゆったりワイドバギーなシルエット

・ボタン裏刻印585、リーバイスジップ、オレンジタブ

・レアカラーのライトベージュ

・裾上げをしていないオリジナルレングス

・オーバーサイズでタックインスタイルにバッチリ

・501 502 505 511 701 606 550 シルバータブ 好きな方にオススメ☆

・メンズ レディース 問わず ユニセックス に使える

■ご案内

※在庫は現品のみ一点物です。お早めに検討・ご購入をお願い致します。

※コメント中でも購入者様を優先となりますのでご注意ください。

※中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

■古着屋June

他にも人気のアイテムを出品中です!

【Levi'sアイテム一覧】

#古着屋June_リーバイス

【パンツ一覧】

#古着屋June_ボトムス

【全アイテム一覧】

#古着屋June

20201846

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド リーバイス 商品の状態 やや傷や汚れあり

■ブランドリーバイスLevi's■アイテムリーバイス Levi's 550 RELAXED FIT リラックス フィット テーパードジーンズ ワイドバギー デニムパンツ■サイズ表記W36 x L34■サイズ実寸(cm)平置きウエスト 91股上 33股下 87腿幅 36裾幅 19素人採寸のため、多少の誤差はご了承願います。(着用モデル 176cm 65kg)■カラーライトベージュ■生産国USAアメリカ米国製■素材コットン 100%■コンディション【A】※薄いシミ※生地は厚めで状態良好です※古着故の使用感や細かな汚れがあります。古着にご理解のない方のご購入は控えてください。又撮影環境や使用端末によって色味に若干の差がある場合がございます。【S】ほぼ新品、美USEDの商品【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED【B】古着ゆえの使用感または小さなシミはあるが、全体的に目立った汚れはなし【C】使用感や部分的に目立つダメージや汚れあり【N】新品、デッドストック etc■商品のポイント・リーバイス 550 リラックスフィット デニムパンツ・1993年7月 USA製 90s・裾にかけてテーパードの掛かった腰回りゆったりワイドバギーなシルエット・ボタン裏刻印585、リーバイスジップ、オレンジタブ・レアカラーのライトベージュ・裾上げをしていないオリジナルレングス・オーバーサイズでタックインスタイルにバッチリ・501 502 505 511 701 606 550 シルバータブ 好きな方にオススメ☆・メンズ レディース 問わず ユニセックス に使える■ご案内※在庫は現品のみ一点物です。お早めに検討・ご購入をお願い致します。※コメント中でも購入者様を優先となりますのでご注意ください。※中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。■古着屋June他にも人気のアイテムを出品中です!【Levi'sアイテム一覧】#古着屋June_リーバイス【パンツ一覧】#古着屋June_ボトムス【全アイテム一覧】#古着屋June20201846

