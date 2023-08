超美品の 【正規品】『Re：ゼロから始める異世界生活』レム 浴衣Ver その他

『Re:ゼロから始める異世界生活』レム 浴衣Ver. 1/7 完成品フィギュア(電撃屋、カドカワストア限定)

国内正規品です!かなりのクオリティだと思います。

購入後ショーケースにて飾っておりましたが、整理のため出品致します。

丁寧に扱っておりましたので傷等も無くブリスターに戻しての発送になります。

フィギュア種類···スケールフィギュア

キャラクター···美少女

スケール···1/7

商品の情報 ブランド カドカワ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

『Re:ゼロから始める異世界生活』レム 浴衣Ver. 1/7 完成品フィギュア(電撃屋、カドカワストア限定)国内正規品です!かなりのクオリティだと思います。購入後ショーケースにて飾っておりましたが、整理のため出品致します。丁寧に扱っておりましたので傷等も無くブリスターに戻しての発送になります。#KADOKAWA#Re:ゼロから始める異世界生活#レム#『Re:ゼロから始める異世界生活』レム浴衣Ver_1_7完成品フィギュア_電撃屋、カドカワストア限定_リゼロリゼロスレムれむエミリアラムスバルエキドナフィギュア種類···スケールフィギュアキャラクター···美少女スケール···1/7

