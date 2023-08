アウトドア雑誌「GO OUT」とアウトドアアパレルブランド「ネイタルデザイン」がコラボしたウェーダーオールです。

受注生産のため今では手に入らない貴重な商品です。

4~5回の着用です。

大きなダメージはありませんが、気になる部分を記載しておきます。

1.ロゴのパッチの上部のステッチが少しスリップしてます

(写真4枚目)

2.両サイドにファスナーがありますが、持ち手となるチェーンが右側だけなくなっています。

(写真6枚目)

サイズ感

172cm 65kgでちょうどです。丈は短め。

実寸 股下約70cm ウエスト幅約48cm

※素人採寸のため目安としてお考えください。

古着ということをご理解いただける方のみご購入ください。完璧を求めるかたは入札をご遠慮ください。

即購入OKです。

価格は細かく変動します。

希望価格がある方は希望価格をお知らせください。

ではよろしくお願いします。

NATAL DESIGN×GO OUT

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ネイタルデザイン 商品の状態 やや傷や汚れあり

