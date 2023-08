数量は多 ミンジ Weverse jp 当選 ラキドロ NewJeans OMG 公式品 アイドル

プロフィール欄のご確認は不要です。

Reina様 専用ページ

(こちらの商品説明欄はご確認下さい。)

❌値下げ、取り置き❌

在庫等のお問い合わせはご遠慮下さい。

⭕即購入可⭕

Weverse Shop JAPAN

ミンジ ラッキードロー 1枚

公式品

こちらは先着や特典ではなく当選ラキドロになります。

( 自身で当てたものです。当選メール等ご確認したい方はコメント欄よりお問い合わせ下さい。 )

Weverseのラキドロはプチプチ封筒にスリーブ&補強無しでそのまま入れられ送られてくる為、軽いスレなど含めるとどうしても初期傷のあるものや、ひどい時は折れていたりする場合がございます。

他グルも含め何度かweverseラキドロに当選し実際に手に取って見てきたあくまでも当方の経験上だけですが、こちらのトレカには目にとまるものがなく今までで1番綺麗なラキドロだと思われます。

(裏面ウサギ部分のかすれは、そのようなデザインになります。)

ほぼ全てのトレカに見られるほんの微細な初期難などはご理解下さい。こういった製品の品質知識のある方&ご了承頂ける方のみご購入下さい。

(過度に神経質な方や完璧なお品をお求めの方はご遠慮下さいませ。)

ゆうパケットポストにて発送

スリーブ、硬質ケース、防水

(硬質ケースにはスレ等ございます。)

他の発送方法や、更に厳重な梱包をご希望の方はプラス料金にて承ります。必ずご購入前にコメント欄よりお問い合わせ下さい。

⚠️集荷担当郵便局の集荷数が増え、以前よりもゆうパケットポストの配送反映に時間がかかる場合がございます。

最寄りポストの集荷時間から配送反映まで、最長24時間以上かかった事例もありますのでご了承頂ける方のみよろしくお願いいたします。

⚠️メルカリのルールに従いお取り引きさせて頂きます。

(変則的&特殊な要望はお受けできません。特にご購入後の要望はお受けできませんので、何かございましたら必ずご購入前にコメントを下さい。)

開封してすぐにスリーブ&硬質ケースに入れました未使用品ですが、1度は人の手に渡ったお品ですので状態は「未使用に近い」を選択。

可能な限り迅速に発送しております。急用の際はご購入後の対応&発送に数日かかる場合もございますのでご了承下さい。

業者ではなくケーポオタ主婦による出品になります。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

