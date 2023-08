■ブランド FOXEY boutique

L'Or(ロル) Gather Tiered Dress

フォクシーブティック

■付属品 共布ベルト

■特徴

・胸元が透け感たっぷりのチュール

・スカートも透け感なあるシフォン素材

(裏地付いています)

・取り外し可能な共布ベルトでスタイルアップ

■サイズ 40

総丈 102cm

身幅 (脇下) 42cm

ウエスト 38cm

素人採寸ですので誤差はご容赦下さい

■色 ダークブラウン

■素材 表地 ポリエステル 100%

チュール 綿 100%

■状態 傷みや汚れなく、綺麗な状態です

■その他

・梱包は簡易包装です

再利用の梱包材を利用する場合もございます

・1000円未満のものは配送袋のみの場合もあり

ます

・発送は一番コストのかからない方法を選択いた

します。発送時に変更があるかもしれませんの

で、予めご了承下さい

・お値下げはできる限り応じたいと思っています

お気軽にコメントください

・不定期にセールを行います

プロフィールで案内していますので、よろしけ

ればご覧ください

カラー···ブラウン

柄・デザイン···無地

袖丈···袖なし

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ M ブランド フォクシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

■ブランド FOXEY boutique フォクシーブティック■付属品 共布ベルト■特徴 ・胸元が透け感たっぷりのチュール・スカートも透け感なあるシフォン素材 (裏地付いています)・取り外し可能な共布ベルトでスタイルアップ■サイズ 40 総丈 102cm 身幅 (脇下) 42cm ウエスト 38cm 素人採寸ですので誤差はご容赦下さい■色 ダークブラウン■素材 表地 ポリエステル 100% チュール 綿 100%■状態 傷みや汚れなく、綺麗な状態です■その他・梱包は簡易包装です 再利用の梱包材を利用する場合もございます・1000円未満のものは配送袋のみの場合もあり ます・発送は一番コストのかからない方法を選択いた します。発送時に変更があるかもしれませんの で、予めご了承下さい・お値下げはできる限り応じたいと思っています お気軽にコメントください・不定期にセールを行います プロフィールで案内していますので、よろしけ ればご覧くださいカラー···ブラウン柄・デザイン···無地袖丈···袖なし季節感···春、夏、秋

